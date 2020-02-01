Фильм "Счастье в конверте" тронул тюменского зрителя

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Премьера полнометражного художественного фильма "Счастье в конверте" прошла в Тюмени, десятом по счету городе, в кинотеатре "ЛазерСинема". Более двух тысяч россиян уже посмотрели этот фильм, который напоминает старое доброе советское кино. Об этом во время пресс-конференции рассказала режиссер и идейный вдохновитель фильма Светлана Суханова.

“Когда снимали этот фильм, я хотела, чтобы он был похож на советское кино по тягучести. Для современного кино характерен динамичный монтаж, динамичная смена картинки. Наша картина снята так, чтобы зритель смог войти и погрузиться в фильм, стать свидетелем того, что происходит на экране. Фильм получился светлым, трогательным, поэтому ревут не только зрители, когда выходят из зала, но и я реву. Это связано с тем, что каждому человеку знакомы такие ценности, как дружба, человечность, любовь к родителям и каждый в этом фильме видит себя или своих родных и близких и не может сдержать слез", - добавила она.

Фильм снимали с 2016 года на частные инвестиции. В рамках промотура фильм покажут в 23 городах России - от Владивостока до Санкт-Петербурга. Фильм состоит из трех новелл, которые Светлана Суханова собирала долгие годы.

"Просто я понимала, как сделать это кино так, чтобы оно было понятно каждому человеку. Для меня было важно, чтобы актеры не играли роли, а проживали их, были искренними, чтобы зрители поверили им и увидели чистоту чувств", - поделилась Светлана Суханова.

Первая история "Время последних романтиков" - о двух фронтовых товарищах, которые много лет живут по соседству и смогли пронести свою дружбу через много лет. Вторая история "Куда уходят поезда" – о любви к родителям, о том, как сложно и ответственно оказывается воспитание детей. Мать думала, что воспитала хорошего сына, но оказалось, что нет, и сын смог легко бросить свою родную мать. История о том, как одна встреча может изменить жизнь и помочь исправить давнюю ошибку. Третья история "Подарок Деда Мороза" – о любви деда к внуку, это чувство настолько сильное, что способно сотворить для маленького человека настоящее новогоднее чудо и сделать ребенка самым счастливым на свете. Все три истории рассказываются на почте почтальонами трех поколений. Истории рассказывают о выборе, о том, как оставаться человеком, о том, как идти за своим сердцем и верить в мечту.

Светлана Суханова принципиально не приглашала на роли звездных артистов. В каждом регионе, где проходили съемки, актеров отбирали из местных драматических театров.

"Особенно сложно было найти ребенка на роль маленького Севы. На кастинг родители привозили детей из разных российских городов. В итоге на роль был утвержден Федор Лещев, ребенок с открытой душой. Мне хотелось, чтобы он мог пережить сцену на самом деле. Зрителя ведь не обманешь, он чувствует, где фальшь, а где искренность", - пояснила режиссер.

По словам автора сценария Евгения Бедарева, этот фильм о простых российских людях: почтальонах, учителях, рыбаках, работниках железной дороги.

“Мы хотели показать зрителю красивую, простую, светлую картину. Нам надоели мажорные, пафосные истории, про гламурную жизнь, про Москву. Надоело жуткое артхаусное кино, о том, что за МКАДом жизни нет, все плохо, все умирают, чернуха, наркотики, убийства. Про нашу великую страну ничего не снимается. В нашем фильме есть настоящая зима со снежными елками в Карелии, осень с золотыми листьями в Санкт-Петербурге и лето с красными маками в Крыму. Нужны были честные пейзажи – красоту нашей Родины сыграть невозможно. Мы хотим рассказать о стране и кино делаем для страны", - рассказал он.

Тюменка Екатрина Колосова говорит, что ее сложно растрогать, но при просмотре фильма "Счастье в конверте" она не смогла сдержать слез.

"Это невероятное, настоящее кино. Всем советую брать маму, детей и идти на просмотр этого фильма. Каждый найдет отклик в своей душе, меня тронули история про маму, сейчас выйду из кинотеатра и сразу же ей позвоню", - поделилась она.

Кадет Алексей Кашин в свои 15 лет считает, что нужно быть добрее и искреннее к своим родителям. "Тронула историю про то, как сын бросил мать. Это неправильно, мама ведь воспитала его с малых лет, а он так с ней поступил. Фильм очень искренний", - добавил он.

Все города, где пройдет премьера фильма, примут участие в флешмобе "Эстафета счастья". Зрители в каждом зале передают привет зрителям следующего города. Тюмень встретила премьеру после Омска. По традиции жители лучшего города Земли передали эстафету счастья Екатеринбургу. В Москву тур прибудет 10 марта. На большой экран фильм выйдет 12 марта.

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Ирина Шемякина