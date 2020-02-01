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Ученые объяснили аномально теплую зиму

Общество, 12:14 24 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Необычная ситуация в Арктике является причиной аномально теплой зимы в России, Европе и США, сообщает РИА Новости.

По данным американских метеорологов, область низкого давления в районе Северного полюса сохраняется этой зимой нетипично долго. Из-за этого ветры циркулируют в границах северного региона и не "доставляют" холодный воздух дальше на юг, как прежде.

Аномальная ситуация привела к тому, что в США температура фиксируется на три градуса выше средней нормы, а на большей части России, некоторых регионах Канады и Северной Европы столбики термометров показывают температуру примерно на пять градусов выше средних значений.

Ранее специалисты Weather Underground и Weather Tiger LLC предполагали, что зима будет холоднее предыдущей. Что стало причиной такой устойчивости, ученые пока не выяснили.

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# аномалия , зима , погода , потепление

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