Зимний этап экстремального забега прошел в Упоровском районе

| Фото: Центр реализации молодежных программ | Фото: Центр реализации молодежных программ

Первый этап эксремального забега "Упоровский экстрим" в зимнем формате прошел в Упоровском районе 21 февраля.

Как сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Центра реализации молодежных программ Алексей Речкин победителем соревнований стала команда Видоновского сельского поселения.

Второе место завоевала сборная "Молодежка", в которую вошли представители спортивной организации и ЦРМП, третье место завоевала команда местного отдела полиции.

"Не вошли в тройку призеров сотрудники МЧС. Команда Скородумского сельского поселения попробовала силы в забеге вне зачета из-за того, что необходимого количества участников, шести человек, в ней не было", - рассказал представитель организаторов.

По его словам, в программу состязаний включили разные необычные задания. Дистанцию на лыжах участники преодолевали на одной длинной паре, еще одним видом бега, который им пришлось освоить стало передвижение на "ботах" - круглых спилах дерева, удерживаемых на ногах при помощи веревок в руках. Нелегко было перенести "раненого" на импровизированных носилках со стулом, попасть в мишень из маркера и протащить одного из участников на тюбинге по заснеженному участку.

Все призеры получили дипломы, кубки и медали. Впереди команды и всех желающих ждут новые испытания. Два этапа "Упоровского экстрима" пройдут летом и осенью, по общему зачету выберут сильнейших экстремальных спортсменов района.

Ирина Кургузова