Кубки по танцевальному спорту разыграли в Заводоуковске

| Фото: организаторов турнира | Фото: организаторов турнира

599 выходов на паркет совершили танцевальные пары и солисты на соревнованиях на Кубок танцевально-спортивного клуба "Променад", которые прошли в Заводоуковске 22 февраля.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" президент федерации танцевального спорта Заводоуковского городского округа Иван Федоскин, в традиционных ежегодных соревнованиях по танцевальному спорту выступили участники от 3 до 15 лет из Ханты-Мансийского округа, Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Пары из Ишима, Тобольска, Тюмени и Заводоуковска совершили 565 выходов на паркет.

"В категории "массовый спорт" свои номера показали ребята младше семи лет, в основном по отечественной программе. В этой категории положением соревнований было предусмотрено несколько первых, вторых и третьих призовых мест. Некоторые пары выступали и в кубковой системе, завоевав свои первые награды" - рассказал Иван Федоскин.

По его словам, более зрелищная и длительная борьба развернулась между теми, кто перешел в спорт высоких достижений. Пары и солисты прошли несколько отборочных туров в европейской и латиноамериканской программах. Сильнейшие тройки в каждой по итогам финалов получили кубки, медали и дипломы в своих возрастных категориях и классах в зависимости от уровня мастерства.

Нововведением соревнований на Кубок ТСК "Променад" стало вручение специальных призов среди гостей за наибольшее количество пар. Их получили клуб из Сургута "Элегия" (57 выходов) и Центр спортивного танца из Тюмени (46 выходов).

Ирина Кургузова