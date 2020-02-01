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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области: Андрей Романов в очередной раз отказался пускать врачей

Общество, 16:53 24 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Продолжается ежедневный мониторинг состояния здоровья участников акции Андрея Романова. 24 февраля активист дважды отказался пускать в квартиру врачей, заявив, что в медицинской помощи он не нуждается. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев.

"Сегодня, в понедельник, с утра я попросил департамент здравоохранения проверить, как здоровье у голодающих, в частности у Романова. Дежурного доктора они не пустили, сказав, что в квартире такие не проживают. Затем пошла заведующая, которой по домофону сказали, что никаких жалоб нет, все хорошо, в медицинской помощи не нуждаются", - рассказал Миневцев.

Напомним, что 23 февраля Андрей Романов отказался от медицинского осмотра, поскольку чувствовал себя хорошо, сообщает Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.

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# Сергей Миневцев

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