Уполномоченный по правам человека в Тюменской области: Андрей Романов в очередной раз отказался пускать врачей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Продолжается ежедневный мониторинг состояния здоровья участников акции Андрея Романова. 24 февраля активист дважды отказался пускать в квартиру врачей, заявив, что в медицинской помощи он не нуждается. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев.

"Сегодня, в понедельник, с утра я попросил департамент здравоохранения проверить, как здоровье у голодающих, в частности у Романова. Дежурного доктора они не пустили, сказав, что в квартире такие не проживают. Затем пошла заведующая, которой по домофону сказали, что никаких жалоб нет, все хорошо, в медицинской помощи не нуждаются", - рассказал Миневцев.

Напомним, что 23 февраля Андрей Романов отказался от медицинского осмотра, поскольку чувствовал себя хорошо, сообщает Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.