Делегация фестиваля "Ноль плюс" работает на Берлинале

| Фото: фестиваль "Ноль Плюс" | Фото: фестиваль "Ноль Плюс"

Знакомится с последними тенденциями мира большого кино, работает на Европейском кинорынке и представляет свои проекты тюменская делегация фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" на Берлинском кинофестивале-2020, который проходит с 20 февраля по 1 марта.

Как сообщают представители делегации, в рамках Европейского кинорынка они встречаются с правообладателями, дистрибьюторами и договариваются, чтобы лучшие картины осенью смогли увидеть тюменские зрители.

| Фото: фестиваль "Ноль Плюс" | Фото: фестиваль "Ноль Плюс"

Представители региона приняли участие в ежегодном заседании Европейской ассоциации детского кино, в состав которой входит Фонд "Жизнь и Дело"- организатор фестиваля "Ноль Плюс". Они провели масштабную презентацию проектов. Так, тюменцы представили Международный форум "Кинопедагогика", который впервые прошел в 2019 году с большим размахом и вызвал живой интерес. Там же тюменцы нашли подходящих экспертов в сфере медиаобразования для участия в новом форуме и пригласили их в Тюмень для проведения мастер-классов и лекций.

| Фото: фестиваль "Ноль Плюс" | Фото: фестиваль "Ноль Плюс"

"У нас уже есть внушительный опыт в области культурного обмена между разными странами. Почему бы не наладить еще более тесное сотрудничество? Мы готовы приезжать к европейским детям, показывать наши замечательные фильмы и мультики – поверьте, это универсальный язык, понятный мальчишкам и девчонкам всего мира. А специалисты из стран Европы пусть в свою очередь едут к нам", – сказал директор фестиваля " Ноль Плюс" Николай Данн.