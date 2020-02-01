Проект "Родные люди" помогает тюменцам ухаживать за больными родственниками

| Фото: центр социальных технологий «Третий возраст» | Фото: центр социальных технологий «Третий возраст»

74 выезда на дом для оказания помощи и 89 телефонных консультаций провели для тюменцев, ухаживающих за маломобильными родственниками, специалисты Консультативного центра поддержки семейного ухода "Родные люди" с декабря 2019 года, сообщает геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст".

Кроме выездов на дом и индивидуальных консультаций специалисты центра проводят практические семинары, лекции и тренинги.

По словам заместителя директора по социальной работе центра "Третий возраст" Елизаветы Катоминой, часто в семьях возникают конфликты в связи с эмоциональным перенапряжением и недопониманием.

"У нас еще не сформирована культура посещения психологов или психотерапевтов, к тому же финансовая ситуация в семье не всегда позволяет обратиться к частному терапевту. Мы решили проводить тренинги, чтобы у каждого была возможность получить помощь и поддержку", ― пояснила она.

Следующий практический семинар по уходу за пожилыми родственниками с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тюмени 28 февраля. На участие в нем зарегистрировались уже более 30 человек. В марте профессиональные психологи проведут три тренинга, на которых разберут проблемы и психологические барьеры в вопросах ухода за маломобильными людьми.

Проект "Родные люди" стал победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил право на предоставление субсидии из бюджета Тюменской области. Он соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".

Получить консультационную поддержку в региональном геронтологическом центре социальных технологий "Третий возраст" можно по телефону: 93-13-73 или по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20.