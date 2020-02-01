Академический ансамбль Росгвардии исполнил патриотичные песни для тюменцев

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Программу "Бессмертные песни Великой страны" впервые представил в Тюмени и Тобольске Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Концерты состоялись в Тюменской филармонии и Тобольском драмтеатре 23 и 24 февраля, сообщает областной департамент культуры.

Как рассказал, открывая концерт в Тюмени, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист РФ, профессор, генерал-майор Виктор Елисеев, тур посвящен 75-летию со Дня Победы советского народа над фашистской Германией.

Открылась программа знаменитой композицией "Россия" в исполнении солистки ансамбля, заслуженной артистки РФ Натальи Елисеевой. Далее творческий коллектив ансамбля, в составе которого талантливые музыканты, композиторы, вокалисты, артисты балета, представили грандиозную программу, в которой прозвучали любимые песни: "Песенка фронтового шофера", "Песня артиллеристов", "Домой с победой", "Смуглянка" из кинофильма "В бой идут одни старики". В программе также звучали классика, хоровое пение и популярные эстрадные номера.

Нельзя не отметить и танцевальную группу ансамбля. Ее яркие и запоминающиеся номера: "Домой с победой", "Казачья пляска", матросский танец "Яблочко" и танцевальные трюки только усиливали впечатление зрителей от великолепного исполнения хора и солистов.

Завершился концерт знаменитой песней "День Победы" в исполнении солиста Григория Яковлева. Зрители слушали ансамбль стоя, отдавая дань памяти и уважения тем, кто подарил нам сегодня мирное небо над головой.