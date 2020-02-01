В Тюмени прошел педагогический форум "Спутник"

| Фото: региональный центр "Новое поколение" | Фото: региональный центр "Новое поколение"

Более 150 педагогов из 14 муниципалитетов области приняли участие в образовательном форуме для учителей и руководителей учебных заведений "Спутник". Мероприятие прошло в Тюмени 22 и 23 февраля, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Работа площадок была сконцентрирована на изучении передовых методик обучения школьников, освоении технологий "дизайн-мышление" и ЕduScrum, знакомстве с приемами моделирования индивидуальных образовательных траекторий, расширении знаний о психологических ресурсных практиках в образовательном процессе. Особое внимание спикеры уделили интеграции изученных методик в профессиональную деятельность педагогов.

Важность нового подхода в повышении квалификации педагогов и руководителей учебных заведений отметила начальник управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь.

"Можно создавать новый дизайн в школах и детских садах, можно приобретать любое новейшее оборудование, но если у нас нет современного, целеустремленного, действительно нового учителя – учителя будущего, то все эти труды уйдут в песок. Наша задача не радовать глаз, а затронуть сердце, душу, личность нашего с вами ребенка", - сказала она.

Форум – первый этап совместной работы педагогов Тюменской области. Учителей ждут ежемесячные онлайн-встречи и консультации с ведущими специалистами в области преподавания. С апреля 2020 года на базе центра "Новое поколение" стартуют две очные образовательные программы, посвященные проектной деятельности и реализации элективов в школе.