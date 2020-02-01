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Предприятия региона подключились к всероссийской акции "Вода России"

Общество, 16:36 25 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

40 предприятий региона, в том числе добровольческие организации, а также 12 администраций муниципальных образований заявились на участие во Всероссийской акции "Вода России", которая пройдет с апреля по октябрь 2020 года, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Акция проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Она направлена на улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий проживания для населения за счет улучшения состояния водных экосистем.

Организовать мероприятия или помочь в уборке берегов водных объектов могут все желающие. Для этого можно обратиться в департамент недропользования и экологии Тюменской области по телефону: 8 (3452) 426-240.

Наиболее масштабные мероприятия будут обеспечены инвентарем, участникам выделят мешки для мусора, перчатки с символикой акции "Вода России".

План-график мероприятий по очистке берегов водных объектов на 2020 год формируется, так как предложения по проведению мероприятий от участников акции продолжают поступать.

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# акции , Вода России

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