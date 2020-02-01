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Ишимцы присоединились к проведению Года памяти и славы

Общество, 18:15 25 февраля 2020

пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Торжественное открытие Года памяти и славы прошло в Ишиме. В концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ собрались ветераны, труженики тыла, представители власти и духовенства, молодежь, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Ишима Федор Шишкин отметил, что Год памяти и славы в Ишиме будет очень насыщенным.

"Победа в Великой Отечественной войне - это величайшее событие в истории нашей страны и всего мира. Событие, которое через многие годы объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей в главном – в любви и уважении к своей Родине", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Программа концерта включала песни военных лет и танцевальные номера.

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# ветераны , Ишим , Федор Шишкин , юбилей Победы

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