Участники олимпиады "Я-профессионал" из двадцати шести регионов встретились на зимней школе в Тюмени

| Фото: АНО "Россия - страна возможностей" | Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Около 130 студентов из 26 российских регионов и 42 вузов стали участниками зимней школы, посвященной нефтегазовому инжинирингу, которая стартовала в Тюмени 24 февраля. Ее проводит Тюменский государственный университет в рамках студенческой олимпиады "Я — профессионал", сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

В программе школы — лекции об актуальных трендах и изменениях в нефтегазовой отрасли в России и мире, образовательные игры, бизнес-симуляторы и тренинги по развитию soft skills, экскурсии на предприятия.

Приветствуя участников, проректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук напомнил о том, что участие в школе - это хорошая возможность пообщаться с единомышленниками, представляющими разные регионы, и укрепить свои знания.

Руководитель проектов АНО "Россия — страна возможностей" Лука Горубин подчеркнул, что зимние школы, которые проходят в рамках олимпиады, позволяют выйти за пределы обычной образовательной программы, углубиться в свою специальность и посетить реальное производство.

"Одно из нововведений проекта в этом году коснулось программы наставничества. Раньше победители проекта "Лидеры России" становились наставниками для победителей проекта "Я — профессионал". А с этого года уже сами ребята из "Я — профессионала" смогут стать наставниками для самых юных наших инженеров-разработчиков технологий, участников "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior", — подчеркнул Лука Горубин.

В числе спикеров школы не только ведущие преподаватели ТюмГУ, но и представители профильных компаний, в том числе "Газпромнефть НТЦ", "СИБУР Холдинг", группы Dragon-Fox и других.

Зимняя школа ТюмГУ входит в серию из 18 профильных и междисциплинарных зимних школ. Руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара отметила их особенное значение для проекта в целом.

"Олимпиадные зимние школы — это "вишенка на торте". Участники не получают от этих форумов ни баллов, ни дополнительных фишек, но получают большой опыт. Для студентов это выход за пределы университетской учебы, это первая встреча с другими участниками проекта, со своими единомышленниками. На школах ребята встречаются и с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии и о своем подходе к выбору сотрудников. Большей частью спикеры зимних школ — первые лица компаний. И те профессиональные связи, которые сформировались у студентов на школе, будут работать на них самих и в дальнейшем", - сказала она.

Зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В 2020 году организаторы проведут 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

Также проходит заключительный очный этап олимпиады "Я — профессионал". Победителей состязаний определят весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.