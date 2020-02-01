Ялуторовские пожарные готовятся испечь большой блин на масленице

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда сотрудников 24-го пожарно-спасательного отряда примет участие в фестивале по приготовлению гигантских блинов "Битва блинопеков", который развернется на Сретенской площади в Ялуторовске 1 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Они попробуют испечь блин на трехметровой сковороде. Вчера спасатели испытали свои силы на тест-драйве по выпечке гигантского блина. Началось все с замеса теста. На приготовление ушло более 350 яиц. Далее все участники приступили к прогреву сковород", — рассказали в ведомстве.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, сам процесс выпекания оказался трудоемким и кропотливым. Сначала инструменты и сковорода смазывались маслом, затем выливалось более 40 литров теста. После сырье нужно было аккуратно распределить по поверхности сковороды, не допуская пробелов и бугров. Следующим шагом стало переворачивание блина.

Как отметила главная теща масленицы, блин, испеченный сотрудниками 24-го ПСО, оказался удачным, для первого раза "это очень даже хорошо". Команда спасателей настроена на победу, ее представители надеется на то, что на самой битве результаты будут еще лучше.

Напомним, в "Битве блинопеков" примут участие шесть команд: команда тещи с торгово-сервисным центром, сборные МЧС, ресторанно-гостиничного комплекса "Арагац Plaza", санатория-профилактория "Сосновый бор", "Опоры России" и Ассоциация гостеприимства Тюменской области.

Главный приз фестиваля — денежный сертификат в 50 тыс. рублей.