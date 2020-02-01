Первый региональный номер альманаха "Гиперборей" представят в Тюмени
Первый региональный номер литературно-художественного альманаха "Союза российских писателей" "Гиперборей" презентуют в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал) 3 марта. Начало в 13 часов, сообщает областная научная библиотека.
Альманах посвящен двум знаменательным датам: 70-летию известного советского и российского поэта, сатирика и переводчика Николая Шамсутдинова и 25-летнему юбилею Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союза российских писателей".
Издание подготовлено региональной организацией "Союза российских писателей", которая объединяет писателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Встречу, посвященную Всемирному дню писателя, организует областное отделение общероссийской организации "Союз российских писателей". Вход для посетителей 16+.