Россиян освободят от необходимости сдавать показания счетчиков

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Ответственность за эксплуатацию приборов учета электроэнергии в жилых помещениях возлагается на сетевые и сбытовые организации с 1 июля. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если раньше человек нес ответственность за содержание счетчика, его поверку, приобретение, за то, чтобы передать информацию, которую он видит на счетчике, в энергосбытовую компанию, то на сегодня принят закон, который с 1 июля переносит эту ответственность на сетевые и сбытовые организации", - пояснил министр.

С 2022 года энергокомпании будут обязаны устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии, отметил Александр Новак. Они позволят гражданам отслеживать объем потребления в онлайн-режиме и фиксировать качество энергоснабжения, сообщается на официальном сайте Минэнерго.