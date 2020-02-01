Тюменские НКО приглашают поучаствовать в конкурсе президентских грантов

| Фото: Фонд президентских грантов РФ | Фото: Фонд президентских грантов РФ

Некоммерческие организации Тюменской области могут стать участниками второго конкурса президентских грантов 2020 года, который стартовал в России. Заявки принимаются до 31 марта, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект не позднее 24 марта. В этом случае у участников конкурса останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении и подаче заявки.

В период приема заявок обучающие мероприятия Фонда президентских грантов пройдут в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. Вся подробная информация будет доступна в разделе "Мероприятия" и на страницах Фонда в социальных сетях. Участники тренингов получат ключевую информацию по социальному проектированию, узнают, какие ошибки в грантовых заявках допускаются чаще всего и научатся самостоятельно их находить.

Тем, кто не сможет принять участие в очных мероприятиях Фонда, подготовить проект поможет онлайн-курс "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта".

Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте Фонда. Итоги второго конкурса будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года.

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.