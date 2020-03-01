Региональный капитал на первенца поддержит молодую маму из Созоново

| Фото: Ишимская областная больница | Фото: Ишимская областная больница

На развитие и воспитание дочки планирует потратить региональный материнский капитал молодая мама из Созоново Татьяна Полякова. Маленькая Антонина появилась на свет 7 января.

В Тюменской области право на получение выплаты имеют семьи, впервые ставшие родителями с 1 января 2020 года.

"Новость о том, что будут выплачивать региональный капитал уже при рождении первого ребенка была для меня неожиданной и, конечно, очень приятной. 150 тысяч рублей - немалая сумма, при этом расходы сейчас значительные, и я планирую выйти на работу не раньше чем через полтора года. Это хорошая помощь для меня и дочки", - считает молодая мама.

Сбор документов для подачи в МФЦ был недолгим и несложным, рассказывает Татьяна. Уже через месяц сумма выплаты поступила в распоряжение 22-летней женщины.

По данным департамента социального развития, с января 2020 года в Тюменской области родилось более 1 тыс. 200 первенцев. За материнским капиталом обратились 400 семей, более 300 получили деньги.

Напомним, что семьи могут получить также федеральный материнский (семейный) капитал. Отделение ПФР по Тюменской области сообщает, что за сертификатом можно обратиться уже сейчас. Правом могут воспользоваться семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года. Размер капитала составляет 466 тыс. 617 рублей.

Татьяна Ковалева