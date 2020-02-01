Проектный комитет будет работать над созданием креативного кластера в Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Активных тюменцев, представителей общественных организаций и бизнеса приглашают принять участие в работе нового проектного комитета "Социализация детей и молодежи: создание креативного кластера и разработка новых подходов к реализации социально-значимых мероприятий", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Задачами проектного комитета являются изменение подходов к проведению городских событий, разработка и внедрение проекта тюменского креативного кластера, тиражирование полученного опыта на другие районы города.

Как уточнил начальник комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев, для начала планируется взять небольшой тестовый участок города, посмотреть, оценить, что можно сделать, чтобы улучшить жизнь горожан.

"На выбранной территории планируется провести перезагрузку услуг социальной сферы, трансформацию инфраструктуры и элементов благоустройства территории, изменить подходы к информированию жителей о процессах в социальной сфере, предоставить отдельные услуг on-line", - рассказал он.

Проектный комитет станет главным регулирующим органом выполнения работ по созданию креативного тюменского кластера. Для этого планируется определить отдельные рабочие группы, в которые смогут войти общественные объединения, инициативные граждане, представители бизнеса, желающие принять участие в работе по отдельным направлениям.

Заявления на вступление в проектный комитет принимаются до 3 марта по электронной почте: KraevAA@tyumen-city.ru.