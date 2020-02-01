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Любители картингов покажут мастерство на соревнованиях в Тюмени

Спорт, 11:15 27 февраля 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство города по автомобильному спорту в дисциплине "картинг" пройдут в Тюмени 1 марта. Соревнования состоятся на мототреке "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На состязания приедут спортсмены из областного центра, а также из Тобольска, Ялуторовска и Кургана. Начало гонок в 12 часов.

Соревнования будут проводиться в пяти возрастных категориях от 10 лет и старше. В каждом классе участников планируется по два финальных заезда. Микромашины не оборудованы шипами - гонщикам нужно будет показать высокий класс пилотирования картингом, поэтому болельщиков ждет захватывающее зрелище на ледяном треке.

Участники, занявшие I, II и III места, будут награждены дипломами, медалями соответствующих степеней, команды-победители - кубками.

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# автомобильный спорт , гонки , картинг

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