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Гостей праздника "Острова семейных сокровищ" ждут конкурсы, игры и мастер-классы

Общество, 18:27 26 февраля 2020

региональный центр "Семья" во ВКонтакте | Фото: региональный центр "Семья" во ВКонтакте

Праздник "Острова семейных сокровищ", приуроченный ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, пройдет в региональном центре "Семья" (ул. Амурская, д. 150) 28 февраля, начало 13 часов, сообщает учреждение.

Праздник призван объединить семьи – детей, родителей, бабушек и дедушек за совместными занятиями и интересным познавательным досугом.

Для участников встречи подготовлены несколько досуговых площадок на любой вкус – творческие мастер-классы, игры и конкурсы, психологический тренинг для родителей. Дети вместе с родными смогут также изготовить подарки своими руками для самых близких. Поможет им автор и создатель проекта "RomanS - творческая благотворительная мастерская", предприниматель Роман Зубарев. Он познакомит участников мастер-класса с основами работы с деревянными изделиями.

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# мастер-класс , праздник , центр Семья

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