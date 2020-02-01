Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии

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Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области состоялось в правительстве региона под председательством губернатора Александра Моора.

Одним из главных вопросов повестки стало обсуждение темы антитеррористической защищенности образовательных организаций, торговых объектов.

В совещании приняли участие начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, руководители силовых структур и правоохранительных органов, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, представители регионального правительства, в режиме видео-конференц-связи – главы городских округов и муниципальных районов.

По данным регионального управления ФСБ России, оперативная обстановка на территории Тюменской области остаётся стабильной и контролируемой. С целью недопущения угроз террористического характера правоохранительные структуры на регулярной основе проводят оперативные мероприятия.

Члены антитеррористической комиссии заслушали информацию об организации и реализации в регионе требований к антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений. С отчетами выступили руководители департамента образования и науки Тюменской области, региональных управлений ФСБ России, Росгвардии, МЧС, глава города Тобольска.

Выступающие отметили необходимость дальнейшего проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности антитеррористической защищенности объектов сферы образования. В первую очередь – это обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территориях образовательных организаций, повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников охранных структур, а также отработка алгоритма действий персонала, обучающихся и сотрудников подразделений охраны при возникновении угроз террористического характера.

Руководитель управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев заверил, что практика проведения проверочных мероприятий по линии антитеррористической защищенности на объектах сферы образования в регионе будет продолжена.

Подводя итоги заседания, Александр Моор обозначил задачи по укреплению антитеррористической защищенности в регионе и акцентировал внимание собравшихся на их неукоснительном исполнении.