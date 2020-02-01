  • 27 февраля 202027.02.2020четверг
  • USD65,5177
    EUR71,2439
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

Молодых фельдшеров скорой помощи посвятят в профессию

Общество, 13:49 27 февраля 2020

тюменской станции скорой медицинской помощи | Фото: тюменской станции скорой медицинской помощи

49 молодых фельдшеров и докторов тюменской скорой помощи пройдут обряд посвящения в профессию 28 февраля, сообщает тюменская станция скорой медицинской помощи.

Молодые специалисты произнесут символическую клятву на верность профессии и получат памятные свидетельства о принятии в трудовую семью. Мероприятие начнется в 13 часов на базе подстанции №3 по адресу ул. Суходольская, 25.

У каждого молодого фельдшера за плечами уже несколько месяцев стажировки, а у врачей — два года ординатуры, когда они работали на бригадах скорой под присмотром наставников. Их кураторы — врачи и фельдшеры с многолетним опытом.

"Врачи-ординаторы получили от нас максимум знаний и практических навыков. Теперь они — профессионалы, и самостоятельно справляются с самыми сложными задачами, и, надо сказать, успешно", — рассказал заведующий подстанцией № 1 скорой медицинской помощи Дмитрий Цырятьев.

На станции скорой медицинской помощи работает система наставничества: команда профессионалов готовит молодых фельдшеров и врачей быстро и качественно оказывать медицинскую помощь.

тюменской станции скорой медицинской помощи | Фото: тюменской станции скорой медицинской помощи

"В нерабочее время в симуляционном классе они отрабатывали практические навыки на манекенах с использованием медицинского оборудования. Все движения оттачивали до мелочей: реанимацию, внутрикостный доступ, оказание помощи при ДТП, вплоть до правильного извлечения пострадавшего из автомобиля. В итоге, у новичков появляется уверенность в своих силах", — добавил Дмитрий Цырятьев.

После окончания медицинского колледжа первые три месяца молодые фельдшеры работают на бригадах вторыми работниками. Затем они сдают практический экзамен и приступают к самостоятельной работе — становятся первыми работниками на бригадах.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скорая медицинская помощь , фельдшер скорой помощи , фельдшеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 27.02.2020Работы фотографа Андраша Фекете выставят в "Конторе пароходства"
14:10 27.02.2020Памятник в селе Александровка отреставрируют к юбилею Победы
13:49 27.02.2020Молодых фельдшеров скорой помощи посвятят в профессию
13:38 27.02.2020Тюменский поэт Евгений Акулич выступит с программой "Возвращаются только любимые"