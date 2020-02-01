Редким специалистом пополнится коллектив Тюменской авиалесоохраны

| Фото: федеральная авиалесоохрана | Фото: федеральная авиалесоохрана

Редкий как для региона, так и России специалист - летчик-наблюдатель - будет работать в Тюменской авиалесоохране с июня 2020 года. Эту профессию в федеральном авиационном центре сейчас осваивает представитель авиалесоохраны Тюменской области Тимур Шамсутдинов, сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

К обучению профессии летчика-наблюдателя Тимур Шамсутдинов приступил в октябре 2019 года. После теоретических занятий он вместе с другими курсантами проходит десантную подготовку по спускам с вертолета Ми-8.

| Фото: федеральная авиалесоохрана | Фото: федеральная авиалесоохрана

Как поясняют в федеральной авиалесоохране, уникальность профессии летнабов определяется несколькими факторами. Эти специалисты имеют двойную, штурманскую и лесохозяйственную подготовку и незаменимы в ходе обнаружения и тушения лесных пожаров в условиях труднодоступной местности, а также в наземной зоне при угрозе огня лесных пожаров для населенных пунктов и объектов экономики.

Численность летнабов по всей России не превышает 300 человек, но с их участием обеспечивается обнаружение и тушение около трети лесных пожаров.

Единственным в России местом подготовки летчиков-наблюдателей является авиационный учебный центр федеральной авиалесоохраны в подмосковном Пушкино.

| Фото: федеральная авиалесоохрана | Фото: федеральная авиалесоохрана

Право на обучение профессии летчика - наблюдателя получают только курсанты, имеющие лесохозяйственное образование и практический опыт тушения лесных пожаров в должности парашютиста-пожарного или десантника-пожарного.

Они осваивают десантную, парашютную и аварийно-спасательную подготовку, тренажерную подготовку на устройствах имитации полета, летную подготовку на различных типах воздушных судов, изучают воздушную навигацию, охрану лесов от пожаров, радиосвязь и другие дисциплины.

Вследствие сложности и высокого уровня ответственности работы, первоначально молодые специалисты будут работать в паре с опытными летнабами и только после завершения стажировки приступят к самостоятельной профессиональной деятельности.