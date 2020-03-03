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Тюменок приглашают поделиться опытом экологичного образа жизни

Общество, 08:04 03 марта 2020

ТЭО | Фото: ТЭО

Поделиться вдохновляющими историями, домашними экоэкспериментами и авторскими лайфхаками приглашает горожанок "Тюменское экологическое объединение" в преддверии Международного женского дня, сообщает компания.

Для этого надо опубликовать свои истории в популярных социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук или Одноклассники, поставить хештег #экология72 и отметить в публикации аккаунт регоператора. Своим примером тюменки не просто вдохновят земляков, но и смогут получить приятные сувениры.

Три самые интересные истории отметят специальными призами от компании.

"На самом деле, в нашем регионе достаточно много борцов за экологию. Они не всегда публичны, как многочисленные международные активисты, но порой вносят гораздо больший, хоть и не всегда очевидный, вклад в защиту природных ресурсов. Например, ежедневно следуя простым правилам в своем обиходе или рассказывая детям об экологическом образе жизни", – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

По мнению экологов, личные истории наши землячек лучше любых аргументов покажут, что внести свой вклад в сохранение экологии может каждый. Например, отказаться от привычных пакетов, придумать необычное применение старым вещам, организовать домашнюю сортировку отходов или провести субботник.

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# Тюменское экологическое объединение , экология

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