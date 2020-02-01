Картины художника Анатолия Холодова украсили Тюменский драматический театр

Автор - Дмитрий Сиялов | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение Автор - Дмитрий Сиялов | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Ретроспективная выставка "Вне времени. Тобольская сюита", вобравшая картины Анатолия Холодова, открылась в Тюменском драматическом театре.

Произведения художника можно увидеть в фойе третьего этажа большого зала. Как отмечают в Тюменском драматическом театре, это самая полная за последнее время экспозиция работ Анатолия Холодова, которого не стало в 2016 году.

Куратор выставок в Тюменском Большом драматическом театре Надежда Васькова, видит мистическую связь между творчеством Анатолия Холодова и Тобольском. Художник родом из Свердловска, в этом же городе он получил образование архитектора, но дар художника в полной мере раскрывается в Тобольске. Анатолий выбирает для дальнейшей жизни духовную столицу Сибири.

"Кто хотя бы однажды соприкасался с Тобольском, начинают болеть этим местом. Для Анатолия Холодова это стало судьбой, для Александра Новопашина – это выплеск в поэзию, музыку, для меня – в выставки", – привела примеры Надежда Васькова.

Она познакомилась с офортами Анатолия Холодова в далеком 1978 году и была потрясена талантом. Поэтому, когда появилась возможность расширить выставку и показать ее в Тюмени, с большой радостью поддержала идею.

Искусствовед Тюменского музейно-просветительского объединения Наталья Паромова отметила чувство линии и формы у художника, что вполне объяснимо, учитывая его основную профессию архитектора.

"Офорты рисуются иглой по металлу, резиночкой тут не потрешь и ничего не изменишь. Офортом занимается человек, который имеет точную руку. Невесомые штрихи создают воздух, ощущение тени и света, иначе это будет просто очень сухой рисунок без пространства, он не будет играть полутонами светотени, и это большое мастерство", – заключила Наталья Паромова.

Но и с цветом Анатолий Холодов "дружил". В его работах цвет не просто изображен на плоскости, а как бы идет изнутри.

Выставка будет работать в драматическом театре до конца мая 2020 года.