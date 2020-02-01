В Тюмени изъяли из продажи около двух тысяч пачек снюса

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области во Вконтакте

1 тыс. 899 упаковок снюса и никотиновых пластинок без документов изъяты из оборота в Тюмени. Торговлю никотиносодержащей продукцией выявили на 27 объектах, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ходе 211 проверок обследовали 309 объектов торговли и 18 предприятий общественного питания. Об этом на собрании "Ассоциации гостеприимства Тюменской области" рассказала замруководителя управления Юлия Распопова 27 февраля. Всю продукцию арестовали и изъяли из оборота, а хозяйственные субъекты привлекли к административной ответственности.

Также представитель областного Роспотребнадзора напомнила об опасности, которую несет никотиносодержащая продукция, действующая, как нейротоксин.

"Максимальная концентрация никотина в подобных продуктах составила тридцать милиграмм, в то время, как в обычной сигарете – до полутора милиграмм, что превышает содержание никотина в сигарете в двадцать раз", - добавила она.