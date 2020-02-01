В украинской "Салями по-итальянски" обнаружен вирус африканской чумы свиней

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На территории России установлены факты несанкционированной реализации произведенной на Украине свиноводческой продукции, в которой выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Наличие генома вируса АЧС в пробах колбасы "Салями по-итальянски" (ООО "Чугуевский мясокомбинат"), колбасных изделиях "Розкiш" и "Фiлето" выявлены в результате исследований, проведенных в ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория" и в Орловском филиале ФГБУ "ЦНМВЛ", Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам информирует население об опасности приобретения свиноводческой продукции, живых свиней и колбасных изделий неизвестного происхождения в неустановленных местах торговли и просит граждан сообщать о фактах реализации мясных продуктов в неустановленных местах торговли сельскохозяйственной продукцией, случаях заболевания и падежа свиней и диких кабанов по телефону "горячей линии" (3452) 58-52-31.

Африканская чума свиней – остро протекающее вирусное заболевание. Инфекция распространяется практически молниеносно и может являться причиной гибели всего поголовья свиней, что наносит большой ущерб хозяйствам. Летальность при заражении составляет 100%.

Болезнь не представляет опасности для здоровья человека.