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Пятнадцать килограмм наркотиков изъяли полицейские в Тюмени

Происшествия, 10:03 28 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские изъяли из незаконного оборота около 15 кг наркотических средств. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В феврале сотрудники ГИБДД на федеральной трассе Тюмень – Омск остановили для проверки автомобиль Volkswagen Polo с номерами Кемеровского региона. Водитель нервничал, что послужило основанием для осмотра машины. В ходе досмотра в салоне сотрудники полиции обнаружили сумку с 15 свертками, содержащими неизвестное вещество.

Экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном массой более 15 кг. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 30-летней житель Кемеровской области получил координаты тайника с наркотиком через Интернет. Он должен был доставить запрещенные вещества в Новосибирскую область.

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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