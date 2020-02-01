Пятнадцать килограмм наркотиков изъяли полицейские в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские изъяли из незаконного оборота около 15 кг наркотических средств. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В феврале сотрудники ГИБДД на федеральной трассе Тюмень – Омск остановили для проверки автомобиль Volkswagen Polo с номерами Кемеровского региона. Водитель нервничал, что послужило основанием для осмотра машины. В ходе досмотра в салоне сотрудники полиции обнаружили сумку с 15 свертками, содержащими неизвестное вещество.

Экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном массой более 15 кг. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 30-летней житель Кемеровской области получил координаты тайника с наркотиком через Интернет. Он должен был доставить запрещенные вещества в Новосибирскую область.