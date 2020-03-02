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Школа Студенческой весны собрала около трехсот участников

Общество, 08:51 02 марта 2020

пресс-служба областной Студенческой весны | Фото: пресс-служба областной Студенческой весны

Более 260 участников занимаются в Школе Студенческой весны, сообщает пресс-служба областного фестиваля.

С 1 февраля ребята посетили 31 встречу с наставниками и кураторами и мастер-классы по направлениям: "Театральное", "Музыкальное", "Танцевальное", "Концертные программы", "Мода, "Оригинальные жанр", "Медиа и видео". В День студенчества и 29 февраля они показали свои музыкальные постановки для юбилейного фестиваля на квартирниках.

Работа школы продлится до 29 марта.

Добавим, что областному фестивалю исполняется 25 лет. В 2019 году в нем участвовали 3 тыс. студентов, при этом география фестиваля расширилась, на него приехали более 100 студентов из Югры и Ямала: Нижневартовска, Надыма, Салехарда, Ханты-Мансийска, Сургута, Нового Уренгоя, и других северных городов.Участники показали 800 номеров на кастингах по пяти концертным направлениям, 73 из которых эксперты отметили лучшими: их показали на финальных шоу по каждому направлению.

Напомним, что команда Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете на XXIIV фестивале непрофессионального студенческого творчества "Российская студенческая весна-2019".

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# студвесна , студенты , творчество

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