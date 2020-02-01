Жительница Исетска осталась без денег после установки приложения на телефон

| Фото: МВД России | Фото: МВД России

Жительница с. Исетское лишилась 146 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Потерпевшей позвонил сотрудник банка. Он убедил женщину скачать и установить на телефон специальное приложение. Данная программа позволила получить удаленный доступ к гаджету потерпевшей. После установки приложения женщине в личный кабинет стали поступать уведомления о списании с двух ее банковских карт денежных средств.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские советуют гражданам не доверять звонкам тех, кто просит сообщить реквизиты своих банковских карт, либо установить неизвестные программы на мобильных устройствах. Сотрудники банка никогда не попросят по телефону озвучить данные счетов.