Спектакли "Золотой маски" покажут тюменцам в прямой трансляции

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Три спектакля ведущих московских театров увидят в прямом эфире тюменцы в кинотеатре "Синема Парк Гудвин". Это постановки "Ингер / Браун / Прельжокаж" Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, "Иранская конференция" Театра Наций и "Добрый человек из Сезуана" Театра им. Пушкина.

Показы представляют российская театральная премия "Золотая маска" и проект TheatreHD, сообщают организаторы.

"Шестой год мы показываем лучшие спектакли, отмеченные фестивалем "Золотая маска" в кинотеатрах по всей России, – рассказывает генеральный директор компании CoolConnections (TheatreHD) Надежда Котова. – Этот фестиваль – возможность для зрителей по всей стране иметь доступ к актуальному театральному искусству".

5 марта в 21 час начнется показ спектакля "Ингер / Браун / Прельжокаж" – вечер одноактных балетов, который продолжает знакомить публику с работами мировых хореографов. Балеты "Прогулка сумасшедшего" Йохана Ингера (Швеция), "О сложная" Триши Браун (США) и "Свадебка" Анжелена Прельжокажа (Франция) впервые поставлены в России на сцене Московского Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Премьера состоялась 20 апреля 2019 года.

30 марта в 21 час начнется показ "Иранской конференции" – спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева, в котором режиссер Виктор Рыжаков собрал команду из лучших артистов современного театра. В постановке заняты Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Авангард Леонтьев, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Вениамин Смехов и другие ведущие российские артисты. Премьера состоялась 9 апреля 2019 года.

22 апреля в 21 час покажут "Доброго человека из Сезуана" – пьеса Бертольта Брехта в постановке одного из самых ярких современных режиссеров – Юрия Бутусова - на сцене Театра им. Пушкина. Главную роль – проститутки Шен Те – исполнила актриса Александра Урсуляк, за что была удостоена премии "Золотая маска". Премьера состоялась 1 февраля 2013 года, спектакль и сейчас входит в репертуар театра и стал его визитной карточкой.