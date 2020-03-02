Анатолий Омельчук презентует тюменским читателям новую книгу

| Фото: "Тюменский дом печати" во ВКонтакте | Фото: "Тюменский дом печати" во ВКонтакте

Презентация книги Анатолия Омельчука "Человековек" начнется в конференц-зале Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 4 марта в 12 часов, сообщают организаторы.

"Человековек" и две книги, вышедшие ранее – "Дирижер дождя" и "Козырный век", по словам автора, составляют трехкнижие: все они выпущены в одном формате и в одной манере. Основой новой книги являются материалы многочисленных встреч, особенные впечатления, сценарии телепередач.

Анатолий Омельчук встретится с читателями, ответит на вопросы о жизни и творчестве.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.