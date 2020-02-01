Минстрой: необходимо привлекать жителей к обсуждению городских пространств

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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84 парка, 54 прибрежных территории, пешеходные зоны и площади украсят малые города и исторические поселения 69 субъектов РФ благодаря победе в двух конкурсах на лучший проект создания комфортной городской среды, который Минстрой организует с 2018 года.

Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максим Егоров на II Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений, который проходит в тюменском технопарке 28 февраля.

Он отметил, что бывал в областной столице много раз, и видел вывеску на одном из зданий с надписью "Тюмень - лучший город Земли".

"Тюменские коллеги гордятся и считают свой город лучшим. Надо сделать так, чтобы каждый человек мог сказать, что его город - лучший на Земле. Этому и посвящен наш конкурс", - сообщил Максим Егоров.

Замминистра пояснил, что с 2017 по 2019 годы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях было направлено 59,5 млрд рублей, в том числе 30,7 млрд из федерального бюджета. На эти средства благоустроено 4 тыс. 121 общественное пространство и 14 тыс. 810 дворовых территорий.

Максим Егоров отметил, что очень важно привлекать людей к обсуждению проектов благоустройства, созданию новых общественных пространств. Особых успехов в этом добились в двух городов в Амурской области: в Тынде и в Скурыгино. Именно их проекты победили в конкурсе.

Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев считает, что субсидии от 30 до 100 млн рублей для малых городов и исторических поселений - это значительная прибавка к бюджету, благодаря которой можно сделать многое, чтобы жизнь стала комфортнее и удобнее.

"Сегодняшний форум очень знаковый. Все, что мы делаем в малых городах и исторических поселениях должно быть качественным, соответствовало духу времени, и с каждым годом улучшалось. Заявки на конкурс Минстроя 2020 года по сравнению с предыдущим годом более масштабные и серьезно проработанные", - отметил он.

Депутат Госдумы рассказал, что с утра посетил несколько тюменских дворов и поддерживает точку зрения замгубернатора Вячеслава Вахрина.

"Тюмень комплексно подходит к работе, сначала перекладывают инженерные сети, а потом благоустраивают двор. Ни строительная техника, ни аварийные службы не заходят в этот двор на протяжении нескольких лет. Многим регионам России надо перенимать эту практику. Также в Тюмени практически нет дворов, где благоустройство было бы сделано по минимальному перечню. Обязательно есть детская и спортивная площадки, полный набор того, что должно быть", - поделился впечатлениями Павел Качкаев.

Он выразил надежду, что те 80 проектов, которые получат субсидии по итогам всероссийского конкурса, будут сделаны на уровне мировых стандартов.

Дарья Казакова