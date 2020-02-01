Шапотько призвала к сохранению исторически сложившегося облика малых городов России

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Минстрой: необходимо привлекать жителей к обсуждению городских пространств

Сохранение исторически сложившегося облика, культурной идентичности и самобытности малых городов России - первостепенная задача в масштабах страны.

Об этом заявила на II Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" эксперт Минстроя по вопросу индекса качества городской среды Кристина Шапотько.

"В России сегодня насчитывается 963 малых города и исторических поселения, в которых живут около 30 миллионов человек", - отметила Кристина Шапотько, добавив, что на перспективы развития малых городов и исторических поселений России самое серьезное влияние оказывают происходящие в стране миграционные процессы.

"Города-миллионники забирают самых талантливых и активных жителей из малых городов. У нас появился новый инструмент миграции - я имею в виду единый государственный экзамен. Сегодняшний школьник получает возможность определить для себя тот город, с которым он свяжет свою жизнь на пять и более лет. Поэтому сейчас нужно задать себе вопрос: а вы готовы к такому развитию своего города, чтобы каждый уехавший школьник вернулся к вам после получения образования?", - обратилась Кристина Шапотько к участникам дискуссии. Именно об этом в первую очередь должен думать глава каждого муниципалитета.

Важным инструментом сохранения уникальности и самобытности малых городов России Кристина Шапотько считает индекс качества городской среды, формируемый по итогам комплексной оценки.

По итогам 2018 года первый индекс качества городской среды был сформирован для 1 тыс. 114 городов. При этом только в 23% городов среда была признана благоприятной.

Индекс поможет каждому руководителю муниципалитета системно подойти к оценке текущей ситуации, выявить зоны роста, ответить на многие вопросы. К 1 апреля будет сформирован индекс качества городской среды по итогам 2019 года для 1 тыс. 115 городов. А по итогам 2020 года в индекс войдут 1 тыс. 118 российских городов.

"Это уникальная возможность синхронизировать все мероприятия в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуемые всеми ведомствами. Ведь только командной работой можно добиться позитивного результата. Города меняются для нас и мы вместе с нами", - подчеркнула Кристина Шапотько.

Евгений Бабенко