В Калужской области активно применяют тюменский опыт в создании комфортной городской среды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Президент фонда «Стенограффия»: уличное искусство может подружить людей с городом

Накопленный в Тюменской области опыт государственно-частного партнерства при реализации проектов по созданию комфортной городской среды активно используется в Калужской области.

Об этом сообщил обозревателю "Тюменской линии" первый заместитель губернатора Калужской области Владимир Мазур в кулуарах II Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Калуга - очень древний город, который сыграл важную роль в становлении русской государственности. В 2021 году ему исполнится 650 лет. Мы активно готовимся к этой знаменательной дате", - рассказал Владимир Мазур.

Напомним, до недавнего времени Владимир Мазур занимал должность главы Тобольска. В правительстве Калужской области он курирует вопросы строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, экологии и природных ресурсов.

"Такого рода форумы просто необходимы. Проводя их, Минстрой объединяет малые города России, дает им возможность рассказать о своих сложностях, о взаимоотношениях с региональными властями, о воплощении в жизнь национальных проектов. Что касается Калуги, мы точно так же, как Тобольск или Тюмень, действуем в рамках федеральных и региональных законов, но везде есть своя специфика. Поэтому на форуме мы и делимся опытом, и получаем его", - отметил первый замгубернатора Калужской области.

Владимир Мазур обратил внимание на позитивный опыт Тюмени в сфере не только создания, но и содержания объектов благоустройства.

"Мы всегда сталкиваемся с вопросом, кто будет обеспечивать надлежащее содержание таких объектов - либо жители через управляющие компании, либо муниципалитет. Это должно быть четко определено в региональном законодательстве или муниципальных правовых актах", - сказал он и подчеркнул, что все проекты в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды необходимо согласовывать с жителями.

"Сегодня мне очень помогает полученный в Тобольске опыт взаимодействия с такой мощной и социально ориентированной компанией, как СИБУР. Общими усилиями мы начали активную реализацию проектов, важных для всех горожан. В Калужской области тоже есть серьезные промышленные и аграрные предприятия. Воплощая в жизнь программы по благоустройству и созданию комфортной городской среды, мы с ними активно взаимодействуем", - пояснил Владимир Мазур.

Евгений Бабенко