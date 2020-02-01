Президент фонда "Стенограффия": уличное искусство может подружить людей с городом

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Современное искусство может стать средством коммуникации в городской среде. Об этом участникам форума "Развитие малых городов и исторических поселений" рассказал руководитель фестиваля уличного искусства и граффити "Стенограффия" и президент одноименного фонда Константин Рахманов.

Фестиваль "Стенограффия" действует 10 лет. В прошлом году он прошел в 13 населенных пунктах, в том числе в Екатеринбурге, Оренбурге, Ноябрьске, Муравленко и в нескольких рабочих поселках за Полярным кругом, наполнив их новыми арт-объектами и яркими красками.

Спикер отметил, что обычно рисование на фасадах различных зданий и строений рассматривается как хулиганство, горожане пренебрежительно относятся к этому виду искусства и направлению. Участники фестиваля "Стенограффия" своим примером доказывают, что граффити может быть настоящим искусством и через него можно формировать позитивное отношение к городу.

Константин Романов коротко рассказал о нескольких успешно реализованных проектах. Например, в проекте "Вид из окна" художники разрисовывают стены трансформаторов, заборов напротив больниц и других учреждений, где дети проводят много времени, а настроение создают не только красивыми видами из окна, но и мастер-классами.

Интересный проект реализует компания "Спектр" из Екатеринбурга, придавая плоским стенам объем и привлекая этим внимание к архитектуре зданий.

Творческие проекты хороши еще и тем, что помогают вовлечь горожан в процесс облагораживания территорий и наполнения их новыми смыслами. Например, однажды увидев желание петербуржцев участвовать в реализации проекта "Звезды на воде", фонд "Стенограффия" решил сделать акцию "Звезды рек Сибири" ежегодной в Екатеринбурге.

Успешным можно назвать проект "Ханто", который фонд по просьбе властей и при поддержке местных сообществ реализовал на озере в Ноябрьске. Сделав небольшой арт-объект, напоминающий очертаниями лох-несское чудовище, мы привлекли внимание не только местных жителей к озеру. Фото в соцсетях увидели многие, этот инфоповод взяли в новости. Так, небольшим объектом мы обратили внимание всех на город, про существование которого многие вообще не знали", - рассказал Константин Рахманов.

Администрация города после этого провела большую экологическую акцию - пять тысяч человек вышли и облагородили прибрежную зону озера. Бизнес использует изображение Ханто на коробках пиццы, администрация планирует с помощью объекта создать свою идентичность. Если проект удачный, он воодушевляет город, добавляет ему уникальности и делает более узнаваемым.

"Зачем искусство городу? Искусство обладает способностью наделять пространство и время смыслами и чувствами. Мы разбили города на "хард" и "софт" города. Первое - это все то, что делают застройщики, коммунальщики: скамейки, фонтаны, фонари и другие объекты. Это все здорово и нужно. "Софт" города - это отношение к месту, в котором ты живешь. Задача нашего фестиваля, команды проекта - научить людей дружить с городом. С помощью уличного искусства у нас это получается", - считает Константин Рахманов.

Татьяна Тихонова