Инструменты создания комфортной городской среды обсудили на форуме в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: комфортная городская среда - важнейший фактор развития территории

Влияние деятельности девелоперов на городскую среду, важность создания стратегий городского развития и особенности работ по озеленению обсудили участники Всероссийского форума малых городов и исторических центров, который проходит в Тюмени 28 февраля, на сессии "Городская среда – инструменты".

Как отметила, открывая работу сессии, директор института градостроительной политики, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец, сегодня важно понять не только то, какие инструменты необходимы для создания комфортных городских пространств, но и то, как сделать эти пространства эффективными.

"Речь идет не только о благоустройстве, но и о развитии территорий города. Так, девелоперы не просто формируют городскую среду, но и понимают, как эта среда капитализируется, насколько качество создаваемого пространства влияет на последующую жизнь горожан. Важно понимать и то, какие инструменты создаются со стороны органов власти для того, чтобы решать задачи, поставленные руководством страны и жителями", - отметила она во вступительном слове.

Ключевой в выступлении главного архитектора компании "Брусника" Барта Голдхоорна стала фраза "Жилье формирует город". Он высказал мнение, что качество строящегося жилья напрямую влияют на создание комфортной городской среды.

"Если мы видим типовые многоэтажные коробки, то это отражается на внешнем облике города. А когда строится качественное жилье с развитой инфраструктурой, то и вокруг создается комфортная среда. У людей появляется стимул оставаться в родном городе, вкладывать средства в новое жилье", - отметил он.

Власти, по мнению Барта Голдхоорна, должны знать, ценить и поддерживать девелоперов, которые умеют делать качественное жилье, расценивать его как партнера по созданию хорошей городской среды.

Евгения Муринец, комментируя его выступление, подчеркнула, что девелопмент наиболее честно относится к стоимости строительства и реализации своих идей, является основным прямым выгодоприобретателем. Помимо бизнес-идеи он ставит перед собой задачу улучшения качества городской среды в районе застройки.

Еще один вопрос, который обсудили участники сессии, касался важности создания стратегий городского развития. Своим опытом в этой сфере поделилась советник главы Башкортостана по развитию общественных пространств, куратор Института развития городов Башкортостана Ольга Сарапулова.

Она рассказала, что первым шагом в этой работе стало создание республиканского института развития городов. Затем было принято решение о разработке стратегии развития общественных пространств и определении приоритетных для каждого города территорий, на развитие которых должны быть направлены усилия муниципалитетов.

"Мы выработали системные меры по работе с башкирскими городами и первым шагом стало создание института развития городов. Для нас принципиальным было, чтобы стратегию разрабатывали администрации городов по предоставленной нами методике. В итоге получилась матрица приоритетных проектов по всем муниципалитетам", - рассказала Ольга Сарапулова. Важным назвала она и внедрение индекса качества городской среды, который указывает в каком направлении должен работать муниципалитет.

Участники сессии обсудили также вопросы создания и поддержания озеленения в городе, поговорили о важности поддержания современного уличного искусства как средства коммуникации в городской среде.

Любовь Голышева