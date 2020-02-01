Александр Моор: комфортная городская среда - важнейший фактор развития территории

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Благоустройство городской среды - это не только комфортные условия для проживания земляков, но и важнейший фактор социально-экономического и инвестиционного развития территорий.

Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников II Всероссийского форума малых городов и исторических поселений, который проходит в технопарке 28 февраля.

Он отметил, что проведение таких мероприятий - лучший способ обменяться новыми практиками, свежими идеями и творческими подходами к изменению городской среды, и это важно не только в крупных городских агломерациях, но и в небольших поселениях.

Александр Моор рассказал присутствующим, что регион в последние годы демонстрирует устойчивые темпы социально-экономического развития.

"Основной драйвер нашего движения вперед - промышленность, которая имеет наибольший вес в нашем валовом региональном продукте. Динамичное развитие экономики сказывается на развитии строительства - за последние шесть лет мы вводим 1 миллион 400 тысяч квадратных метров жилья на полтора миллиона жителей", - пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что создание комфортного инвестиционного климата всегда было приоритетом областного правительства.

"Мы понимаем, что комфортный инвестклимат - это не только прямое общение с инвестором, налоговые льготы и финансовые инструменты поддержки, комфортное нормативное регулирование, это еще и в прямом смысле комфортная среда проживания в тех городах и населенных пунктах, где потенциальный инвестор хотел бы организовать свое предприятие. Поэтому мы много лет развиваем не только областную столицу, но и все города и райцентры муниципальных образований", - сообщил Александр Моор.

В качестве примера он привел Тобольск, который в 2003 году посетил президент России Владимир Путин. Тогда глава государства дал соответствующие поручения, после которых Тюменская область стала вкладывать большие средства в восстановление богатейшего историко-культурного наследия Тобольска, развивать городскую среду.

"Как результат работы - два сверхбольших инвестиционных проекта, которые на тобольской нефтехимичекой площадке реализовал наш стратегический партнер, компания СИБУР. В этом году мы успешно завершаем проект "Тобольск 2020", надеюсь, появится новая программа дальнейшего развития города", - пояснил Александр Моор.

Он пожелал каждому населенному пункту динамичного развития, а всем участникам форума - новых интересных и творческих идей.

Дарья Казакова