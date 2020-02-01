"Транснефть – Сибирь" помогла приобрести спецоборудование тюменской поликлинике

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" оказало благотворительную помощь в приобретении современного медицинского оборудования для реабилитационного отделения поликлиники №17 Тюмени.

На средства акционерного общества было закуплено современное медицинское оборудование для обслуживания пациентов из Восточного округа Тюмени, нуждающихся в медицинской реабилитации. В том числе приобретены кинезитерапевтическая установка, реабилитационная перчатка, парафинонагреватель, тренажер для восстановления утраченных функций после инсульта, стойка-лестница.

"Использование нового оборудования в процессе реабилитации уже позволило отследить положительную динамику восстановления утраченных функций у пациентов в сравнении с ранее используемым оборудованием", отметила заведующая отделением медицинской реабилитации поликлиники № 17 Тюмени Ольга Андреева..

АО "Транснефть – Сибирь", являясь социально ориентированным предприятием, в рамках программы благотворительной деятельности регулярно выделяет средства на развитие и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. При этом большое внимание уделяется медицинским учреждениям, расположенным в сельской местности.

Ранее около 2,5 млн рублей было выделено Тюменской областной больнице №20 (с. Уват) на дооснащение врачебной амбулатории в селе Демьянское и фельдшерско-акушерского пункта села Муген. Нефтеюганской районной больнице (ХМАО-Югра) перечислены средства на ремонт фельдшерско-акушерского пункта в пос. Сивысь-Ях. Для центральной районной больницы Верхотурского района (Свердловская область) за счет АО "Транснефть – Сибирь" приобретен новейший лапороскопический комплекс стоимостью более 2 млн рублей.

В 2020 году АО "Транснефть – Сибирь" продолжит системную работу по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, расположенных в зоне производственной деятельности подразделений акционерного общества.