Повторять полезно: купаемся в горячем источнике курсом

К концу зимы многие испытывают авитаминоз и апатию, сонливость, раздражительность, сил и энергии не хватает. Победить хандру поможет смена обстановки, активный отдых и позитивные эмоции.

Горячие источники, которыми так славится наш город – это истинный дар природы. Не зря говорят, что вода смывает все проблемы. Целебные свойства термальных вод известны с давних времен. Самый новый горячий источник в нашем городе открылся в комплексе "ЛетоЛето" в декабре 2019 года. Рядом с отелем и аквапарком под открытым небом на берегу реки Тура находится бассейн площадью около 400 м2. Из собственной скважины глубиной 1248 м в него поступает 100% минеральная вода с уникальными целебными свойствами (степень минерализации 8,33-8,97 г/дм³). Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43C. В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок. Глубина взрослой зоны – 1,35 м, детской зоны – 0,8 м.

Термальная вода оказывает по-настоящему чудотворное воздействие на кожу и организм. Действующие вещества такой воды - это, прежде всего, минеральные соли, йод, бром, магний и фтор, а также другие, не менее ценные элементы. При дефиците этих веществ организм человека не сможет нормально функционировать, а кожа – находится в тонусе.

"Минеральная вода в источнике "ЛетоЛето" относится к группе хлоридных натриевых вод и близка по составу к минеральным питьевым водам тюменского типа. Купание в данном источнике показано для лечения ряда заболеваний в том числе: болезней системы кровообращения, нервной, эндокринной, костно-мышечной систем, болезней кожи и может применятся в санаториях для курсового лечения", - рассказали в "Екатеринбургском медицинско-научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий".

Чтобы получить максимум пользы стоит посещать источник курсом из 7-10 процедур. "ЛетоЛето" находится в 5 минутах езды от исторического центра города, поэтому сюда легко добраться в любой день недели, как на машине, так и на общественном транспорте.

Чтобы посещать комплекс с термальным источником, саунами и джакузи по выгодной цене, можно купить абонемент на 10 посещений. Так, по абонементу два часа отдыха будут стоить от 300 рублей для детей и от 350 рублей для взрослых.

В "ЛетоЛето" можно насладиться комплексным отдыхом – остановиться в комфортабельном 4-звездочном отеле, посетить ресторацию "Август", покататься с экстремальных горок в аквапарке, поплавать в волновом бассейне и медленной реке, погреться в жарких саунах, джакузи и получить настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике.

В суете будней так важно помнить о себе, своей семье и своем здоровье. Комплексное посещение аквапарка и термального источника поможет получить позитивные эмоции, восстановить силы и зарядиться природной энергией.

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