Выставка венгерского фотографа Андраша Фекете проходит в Тюмени

| Фото: azimut-pentax.tilda.ws | Фото: azimut-pentax.tilda.ws

Выставка "Зимние сказки" венгерского фотографа Андраша Фекете проходит в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени.

В экспозиции представлены 35 фотографий, сообщает Moi-portal.ru. Работы были сделаны на празднике-карнавале "Бушойярош" в городе Мохач, где сказка - часть повседневной жизни. Здесь говорят на загадочном языке, выращивают кудрявых свиней, купаются в горячих источниках и ставят майское дерево во дворах.

"Когда мы договорились о проведении выставки в Тюмени, оставалось три недели до реализации. Мы начали искать подходящее место, в котором венгерская культура будет гармонично сочетаться с местным колоритом. Мы сразу подумали о "Конторе пароходства" как об аутентичной, напрямую связанной с историей города площадкой. Которая при этом находится в любимом месте горожан - на набережной", - рассказала поделилась директор центра российско-венгерского сотрудничества ТюмГУ Ксения Назарова.

Выставка организована при поддержке Венгерского культурного центра при посольстве Венгрии в Москве и центра российско-венгерского сотрудничества ТюмГУ. Она будет работать до 30 марта с 10 до 22 часов.