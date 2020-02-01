Наталья Ахлюстина: родителям важно не загубить интересы и стремления детей

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Родителям важно не загубить в ребенке стремления, интересы и увлечения, которые помогут ему превратиться в успешную, самореализованную личность. Об этом сказала председатель тюменского регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина на форуме мудрых родителей "Тетрис", который открылся в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени 29 февраля.

Эксперт выступила перед собравшимися с лекцией на тему "Ребенок нашего времени: к вопросу о социализации".

"Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен в обществе, чтобы он самореализовался и понимал, чего он хочет. Но часто бывает такое, что взрослые решают за детей, куда им поступать, какую профессию выбрать. При этом мы хотим, чтобы ребенок добился успехов", – отметила спикер.

На лекции Наталья Ахлюстина обратила внимание на тенденции, которые формируют подрастающее поколение, например, информационные технологии, обилие психологических знаний, которые могут пойти подросткам как на пользу, так и во вред.

"Раскройте ребенку мир профессий, приведите его к себе на работу. Именно через вас они начинают впитывать профессиональную ориентацию. Не обесценивайте стремления своего ребенка. Не надо бояться, что ребенок решил вступить в общественное объединение, например, поисковый центр или Юнармию. Нужно посмотреть, что это за объединение, стоит порадоваться, что дети находят своих единомышленников", – советует Наталья Ахлюстина.

Всего на форуме мудрых родителей "Тетрис" 29 февраля выступят 12 спикеров. После лекций экспертов гости мероприятия могут свободно пообщаться с ними.

Форум "Тетрис" предполагает образовательные площадки для молодых родителей (если ребенку от 0 до 6 лет), опытных родителей (если ребенку от 6 до 13 лет), родителей со стажем (если ребенку от 14 до 17 лет).

С программой события можно ознакомиться здесь.

Инна Пахомова