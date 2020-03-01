Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от поездок за границу

| Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино во ВКонтакте

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает "Лента.ру".

Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить. Также не следует пренебрегать основными способами защиты от вирусов — чаще мыть руки, ополаскивать лицо и носовые ходы.

Кроме того, Попова рассказала, как правильно носить медицинские маски. По ее словам, этот предмет является эффективным средством защиты от коронавируса, однако ее надо менять на новую каждые два-три часа.

Также она отметила, что специалисты Роспотребнадзора проверяют всех пассажиров, прибывших всеми международными рейсами. Для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса, в России подготовлено более 360 обсерваторов, из которых пока задействованы 130.