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Тюменский "Рубин" проведет решающий матч серии с "Дизелем"

Спорт, 10:45 01 марта 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Пятый матч 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги с пензенским "Дизелем" проведет тюменский "Рубин" 1 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас в противостоянии до четырех побед счет - 2-2. Первый матч серии на льду рубиновцев завершился их поражением в основное время – 3:4. В трёх последующих встречах соперникам пришлось выходить на дополнительный период. Второй поединок завершился победой тюменцев – 3:2. Затем они уступили в Пензе – 1:2 и, наконец, в четвертом матче на площадке "Дизеля" добились успеха – 1:0.

Матч во Дворце спорта начнется в 17 часов.

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# ХК Рубин , хоккей

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