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Названа успокаивающая музыка для кошек

Общество, 18:40 01 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Американские ученые из университета в Луизиане выяснили, какая музыка снижает стресс у кошек во время осмотра ветеринара, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что композиция, специально написанная для питомцев, действует на них расслабляюще. Ранее было известно, что кошки предпочитают классические произведения поп-музыке или тяжелому металлу.

В ходе недавнего эксперимента использовался трек "Scooter Bere’s Aria". Он включал урчание и частоты, близкие к мяуканью. Они на две октавы выше человеческого голоса, который преимущественно расположен в нижнем секторе диапазона слышимости.

С двухнедельным интервалом котам и кошкам давали послушать классические произведения, просто тишину или специально составленную для них композицию, и наблюдали за их поведением во время двух осмотров врачей. В результате оказалось, что уровень стресса был значительно ниже у животных, когда те слушали "кошачью музыку".

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# кошки , музыка

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