БК "Нефтехимик" дважды переиграл баскетболистов из Санкт-Петербурга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" одержал две домашние победы в рамках первенства российской суперлиги 2.

В СК "Центральный" тоболяки принимали БК "Зенит-2" из Санкт-Петербурга. В первом матче этих соперников выдалась упорная борьба, победу хозяева добыли лишь в концовке встречи - 76:73. В составе тоболяков отличную игру провел Алексей Альмушев, который набрал 25 очков и сделал 15 подборов. На счету Тараса Клюндикова 22 очка.

Во второй встрече гости попытались взять реванш. К большому перерыву они выигрывали - 45:37, но третью и четвертую четверть тоболяки провели лучше. 82:77 - итоговый счет матча.

После очередного тура "Нефтехимик" занимает четвертое место в турнирной таблице группы "Г", набрав 30 очков. Следующие поединки тоболяки проведут в Краснодаре 7 и 8 марта. Соперником подопечных Дмитрия Тараканова станет БК "Локомотив-Кубань-ЦОП".

Евгений Новоселов