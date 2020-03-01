Маткапитал на первенца помогает семьям улучшить жилищные условия

| фото из личного архива Александры Михайловой | фото из личного архива Александры Михайловой

Региональный материнский капитал на первенца – весомая поддержка для семьи, планирующей улучшить жилищные условия.

Таким мнением поделилась жительница Тобольска Александра Михайлова, которая впервые стала мамой 19 февраля. В семье Михайловых родилась девочка, которую назвали Ксенией.

Сама Александра до декрета работала диспетчером в местном управлении МЧС России по Тюменской области, ее супруг Алексей трудится электриком в компании СУЭНКО.

О выплате в 150 тысяч рублей молодая семья узнала из новостей в конце 2019 года. И уже тогда решили, что средства направят на покупку квартиры.

"Эта поддержка оказалась очень кстати, мы с мужем обрадовались, когда узнали о такой инициативе губернатора. Сейчас собираем необходимый пакет документов на получение материнского капитала. Планируем продать нашу маленькую однокомнатную квартиру и купить жилье побольше, чтобы в нем было уютно и комфортно жить всей семьей", - рассказала тоболячка.

Александра Михайлова также добавила, что пока не задумывается о втором ребенке, но уточнила, что в настоящее время на уровне страны и региона делается многое для поддержки молодых семей.

Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в Тюменской области введен в рамках реализации национального проекта "Демография" по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Соответствующее предложение он озвучил 21 ноября 2019 года, выступая с посланием депутатам областной думы.

Поддержка, размер которой составляет 150 тысяч рублей, выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося, начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. Студенческим семьям проживать на территории региона в течение пяти лет необязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

Любовь Голышева