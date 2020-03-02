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Тюменец украл в торговом центре пневматические пистолеты

Происшествия, 12:53 02 марта 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Молодого человека, подозреваемого в краже пневматических пистолетов из торгового центра, задержали полицейские в Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает городское УМВД.

Сообщение о краже поступило на пульт дежурной части вечером 29 февраля. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отдел 18-летнего подозреваемого.

По версии следствия, молодой человек находился в кинотеатре торгового центра после 22 часов, когда торговые павильоны уже не работают и продавцов нет на рабочих местах. Воспользовавшись этим, он с помощью ножа открутил стекло в оружейном магазине и похитил с витрины четыре пневматических пистолета на сумму 23 тыс. рублей.

Злоумышленника заметили сотрудники службы безопасности торгового центра и позвонили в полицию. Тем временем молодой человек попытался избавиться от украденного, спрятав пистолеты в туалете. В настоящее время тюменец находится под подпиской о невыезде.

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# кража , пневматическое оружие , уголовное дело

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