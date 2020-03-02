Тюменские медики спасли девочку с кровавой рвотой

| Фото: Тюменская областная станция скорой медицинской помощи | Фото: Тюменская областная станция скорой медицинской помощи

Восьмилетнюю девочку с многократной рвотой с кровью спасли тюменские медики 2 марта, сообщает областная станция скорой медицинской помощи.

Рвота с кровью возникла у школьницы ночью. Родители вызвали скорую помощь. Выслушав жалобы, диспетчер в 0 часов 52 минуты направила на вызов фельдшерскую бригаду. Через 10 минут медики осматривали пациентку, состояние которой было оценено как средней степени тяжести. После оказания помощи бригада доставила ребенка в областную клиническую больницу № 2 для детального обследования и выявления причин желудочно-кишечного кровотечения.

"Сгустки крови в рвотных массах могли появиться из-за повреждения стенок желудка, пищевода либо кишечника. Причиной могла стать как хроническая патология, так и инородное тело", — рассказал фельдшер скорой помощи.

Специалисты предупреждают, что даже однократная рвота с кровью – тревожный сигнал организма, при котором самолечение опасно и недопустимо. Вызвав скорую помощь со стационарного телефона по номеру 03 или с сотового – 103, приступайте к оказанию первой помощи.

“Положите на живот сухой лед или продукты из морозильной камеры. Исключите прием пищи и лекарственных средств, не давайте пить – пища и питье стимулируют активность желудочно-кишечного тракта и, как следствие, кровотечение. Уложите человека на спину, подняв ноги, если у него возникли симптомы шока: бледность кожных покровов, головокружение, рвота, частый пульс, низкое давление. При бессознательном состоянии следите за пульсом и дыханием. Оптимальное положение – на боку, чтобы человек не захлебнулся рвотой. Если в сознании, контролируйте состояние и успокаивайте”, — рассказала пресс-секретарь областной станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

С 29 февраля по 1 марта врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 449 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 654 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставили 630 пациентов.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 236 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 66 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы, шока, 36 — с острым коронарным синдромом, 16 — с нарушением мозгового кровообращения.