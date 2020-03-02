Кости бурых медведей – ровесников мамонтов - обнаружили на Урале

| Фото участников экспедиции | Фото участников экспедиции

Кости древних бурых медведей – ровесников мамонтов обнаружили спелеологи из Екатеринбурга в одной из пещер Свердловской области, сообщает Русское географическое общество.

Ученые завершили подводную спелеологическую экспедицию в районе реки Вижай. Они изучили около десятка пещер и обнаружили кости древних животных – мамонта, шерстистого носорога и бизона. Вероятно, пещерные львы использовали подземелья в качестве "холодильников" и приносили в них свою добычу. Одной из самых интересных находок стали кости древних бурых медведей в пещере Северная.

"Найдено кладбище бурых медведей того же периода, когда жили мамонты, – кости находятся в одном слое. Костями медведей заинтересовались японские палеонтологи – они сравнят ДНК современного бурого медведя и того, который жил 35 тысяч лет назад. В марте мы планируем вернуться в пещеры района вместе с палеонтологами, чтобы собрать дополнительный материал ", – отметил один из исследователей Евгений Цурихин.

Добавим, что в труднодоступных местах, на севере Свердловской области, расположен целый ряд таинственных пещер, изучение которых началось только в XX веке. В 2007 году спелеологам удалось обнаружить пещеры по наводкам местных жителей. Ориентирами стали места, где реки уходят под землю. Всего на участке найдено более 100 пещер.